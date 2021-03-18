Следователи рассказали подробности гибели пермячки от упавшего с крыши снега

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После гибели пермячки от упавшего с крыши снега следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Как сообщили в следственном комитете, днем 18 марта с крыши одного из домов в Дзержинском районе Перми на женщину упал снег. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

- Падение снега с крыши дома произошло вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание жилого многоквартирного дома. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.