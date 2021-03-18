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Общество18 марта 2021 18:19

В выходные в центре Перми перекроют дорогу

Ограничения связаны с ремонтными работами
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Фото: Анна Маркова

На Комсомольском проспекте в Перми временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщают в городской администрации.

С 08.00 20 марта до 20.00 21 марта в Перми перекроют одну из полос по нечетной стороне на улице Екатерининской в районе пересечения с Комсомольским проспектом.Также ограничат движение по улице Краснова на пересечении с Комсомольским проспектом около парка имени Горького.

Выехать на улицу Краснова можно будет через улицу Газеты Звезда, там будет открыто движение в сторону Сибирской. Во время перекрытия дороги рабочие будут заниматься установкой ливневой канализации.