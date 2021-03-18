Кто такая Екатерина Тхор, которую назначили министром финансов Пермского края

Екатерина Тхор. Фото: mfin.permkrai.ru

В четверг, 18 марта, на заседании Законодательного собрания депутаты большинством голосов поддержали назначение Екатерины Тхор на должность министра финансов Пермского края. Ранее и. о. министра прошла собеседование, тестирование и проверку в Минфине России.

Екатерина Тхор родилась в Перми. В 1993 году окончила Пермский финансовый техникум по специальности «Бухгалтер-финансист». В 2002 году окончила Пермский филиал уральской академии госслужбы» по направлению «Менеджер». Первым рабочим местом будущего министра стало Финансовое управление администрации Пермской области, где она работала бухгалтером-ревизором.

С 1995 по 2006 года работала ведущим бухгалтером, ведущим специалистом, затем заместителем начальника сводного бюджетного отдела Главного управления финансов и налоговой политик. С 2006 по 2011 годы возглавляла отдел бюджетной политики и сводного бюджетного планирования Министерства финансов Пермского края.

С 2011 года занимала должность заместителя начальника управления, начальника отдела бюджетной политики и сводного бюджетного планирования управления бюджетной политики. В 2016 году стала заместителем министра, начальником управления бюджетной политики. Курировала вопросы разработки и реализации основных направлений бюджетной политики, составления и исполнения бюджета Пермского края. Общий стаж государственной гражданской службы более 27 лет.

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