Бульдозер, мороз и оптика: экстремальный югорский сюжет стал трехсотой работой от уральских СМИ на конкурсе региональных журналистов и блогеров

Фото предоставлено компанией Ростелеком

Трехсотой работой, заявленной от Урала на ежегодный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», стал сюжет югорского журналиста Николая Фонакова «В Зайцеву Речку проводят высокоскоростной интернет».

Легендарные северные морозы, метели, сугробы и спецтехника не испугали съемочную группу телевидения Нижневартовска. Они не просто отсняли видеоматериал, но и вместе с командой связистов протянули километр оптики для подключения к высокоскоростному интернету школы, пожарной части и участкового пункта полиции в поселке Зайцева речка Нижневартовского района Югры.

«Вместе со связистами за несколько часов мы успели проложить всего около километра кабеля, однако впечатлений хватит надолго. Нашу съемочную группу покатали на маленьком вездеходе, больше похожем на танк, дали погреть руки у двигателя 30-титонного снегоболотохода “Витязь“, да и просто тепло встретили. Думаю, что после подобного опыта я буду больше ценить каждый мегабайт загруженных данных! Хочется снимать как можно больше таких сюжетов о цифровизации родного Нижневартовского района. Опыт воодушевил, я подал заявку на конкурс “Вместе в цифровое будущее” и как блогер, и как корреспондент».

Фото предоставлено компанией Ростелеком

В этом году конкурсу журналистов, пишущих о телекоммуникациях, который проводит компания «Ростелеком», исполняется десять лет. Стратегическим партнером проекта выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационным партнером — Группа «Интерфакс».

К участию приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

На конкурс подано уже более полутора тысяч работ журналистов из разных регионов страны. До завершения приема работ осталось менее двух недель. Для участия необходимо подать заявку на сайте конкурса. Прием работ завершится 31 марта 2021 года.