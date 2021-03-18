Для ремонта большей части дорог в Прикамье выбрали подрядчиков

Фото: краевое правительство.

О том, как в нашем крае реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) речь шла на заседании краевого правительства под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

- При строительстве и ремонте дорог в Пермском крае необходимо уделять внимание не только качеству выполнения работ подрядными организациями, но и изменению подходов к строительным материалам, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Нужно пересматривать требования к дорожному строительству, чтобы отремонтированные объекты дольше служили нашим автолюбителям.

Как сообщили на сайте губернатора и правительства Пермского края, на заседании прозвучало, что за последние 5 лет финансирование мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству дорог выросло почти в 3 раза. В этом году на эти цели направят около 15,5 миллиарда рублей, 2,4 миллиарда – средства нацпроекта.

Дмитрий Махонин отметил, что обновление транспортной инфраструктуры, в первую очередь, нацелено на повышение безопасности на дорогах. Так, в прошлом году количество ДТП в Пермском крае снизилось на 20 процентов, а число погибших в авариях стало меньше на 18 процентов.

В этом году благодаря БКАД планируется привести в порядок 52 дорожных объекта протяженностью более 107 километров. Также в текущем году на дорогах установят 10 новых светофоров и еще 5 светофорных объектов модернизируют.

Среди крупных объектов предстоящего дорожного сезона министр транспорта Андрей Алякринский назвал ремонт Восточного Обхода с 23 по 30 км, шоссе Космонавтов (от отворота на ул. 1-ю Верховую до развязки на Западный обход, и от развязки до спортшколы «Олимпиец»), дороги Пермь – Усть-Качка (от ул. Аэродромной до пересечения с ул. Безымянной в д. Кичаново). Всего в Пермском крае в нормативное состояние приведут почти 50 км региональных дорог.

Дмитрий Махонин напомнил о том, что важно соблюдать сроки проведения аукционов.

- Своевременный выбор подрядчика позволяет ему заранее подготовиться к дорожному сезону, который в наших климатических условиях строго ограничен по времени, - напомнил губернатор. - Чем раньше мы поймем, что подрядчик недобросовестный, тем быстрее сможем выбрать новую подрядную организацию и реализовать планы по дорожному строительству без ухудшения качества работ.

По словам министра транспорта Прикамья, на сегодняшний день из 52 по 41 объекту нацпроекта уже заключены контракты с подрядными организациями. Еще по 11 дорогам аукционы должны объявить до конца марта.