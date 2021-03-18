В Перми женщина родила прямо в машине

Роды у женщины прошли прямо в машине. Фото: ВК "Подслушано Пермь".

В Перми сегодня днем женщина родила ребенка прямо в автомобиле, все произошло на перекрестке Попова и Петропавловской. Очевидцы рассказали, что увидели, как возле машины толпятся медики, рядом стоит «скорая», а через несколько минут на руках у врачей уже был закутанный в одеялко ребенок. Мальчик или девочка появился на свет, пока неизвестно. Похоже, что до роддома малыш недотянул совсем немного.

- Бригада приехала крайне быстро, - рассказал очевидец. - Удивительно, но даже все машины на Попова ее пропустили. Произошло все у нового строящегося ТЦ. Медики работали слаженно, четко, быстро и профессионально. Я подошел и предложил помощь бригаде, они сказали, что справятся сами.

В Минздраве подтвердили эту информацию.

«Женщина родила до прибытия бригады скорой медицинской помощи, медики осмотрели и женщину, и ребенка, их увезли в Краевой перинатальный центр».

Кстати, в сентябре 2020 года в Перми произошел похожий случай - полицейские с мигалками домчали рожающую пермячку в больницу. Девочка появилась на свет прямо в машине. Малышку-торопышку назвали Арианна.