«Угрозы населению нет». В министерстве территориальной безопасности Прикамья прокомментировали эвакуацию из-за сообщения о бесхозных предметах

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В Перми утром, 18 марта, экстренные службы были подняты по тревоге. Позвонил неизвестный и сказал, что в нескольких административных зданиях, одно из которых школа № 2, находятся бесхозные предметы.

По адресам выехали полицейские и сотрудники ФСБ. Все, кто находился в зданиях эвакуировали.

«Информация о бесхозных предметах в социально значимых зданиях не подтвердилась. В 10.40 был дан отбой оперативным службам. Угрозы населению нет», — сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту анонимного сообщения. В случае происшествий сообщайте в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону «112».