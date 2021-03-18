«Отдай собаку или засудим». Житель Прикамья рассказал, почему жестоко избил своего лабрадора

В Прикамье хозяин жестоко избил пса. Скриншот видео: ВК "Типичные Березники".

- Состояние собаки удовлетворительное целостность костей не нарушена, кровоподтеков нет, - рассказывает ветврач Ирина Петухова. Она осмотрела лабрадора, которого в Березниках на днях среди бела дня жестока запинывал хозяин. Сначала он пинал собаку и бил кулаками, а потом завел за машину и продолжил избиение. На замечание ответил: «Так надо!» Все это происходило во дворе домов на улице Мира, 73. Видео с произошедшим опубликовали очевидцы в соцсетях.

Почему он так поступил со своим лабрадором, он рассказал корреспонденту «Верхнекаме-ТВ». Парень сказал, что вышел из себя, когда увидел, что собака что-то нашла и грызет, опасаясь, что это могла быть подброшенная догхантерами отрава.

- Я решил таким образом объяснить, что так делать нельзя, - сказал хозяин Беллы Станислав.

После этого случая к нему пришли участковый, инспектор Росприроднадзора и ветеринар.

Собаку осмотрели, травм на ней не обнаружили. По словам Ирины Петуховой, возможно это только по тому, что собака крепкая, у нее мощный мышечный каркас, она не получила серьезных травм, но болезненно реагировала на прикосновения под лопаткой, возможно это и есть последствия ударов хозяина собаки.

Инспектор Росприроднадзора предложил ему подписать документы и добровольно отдать собаку волонтерам, так как такое отношение к собаке недопустимо. Случае отказа животное будут требовать отдать через суд.

Станислав взял документы и сказал, что подумает.