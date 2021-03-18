В Перми из школы эвакуировали детей

В Перми эвакуировали школу. Фото: Василий Вахрин

В Перми сегодня утром были эвакуированы дети и сотрудники из школы № 2 (улица Сибирская, 17). В МЧС по Пермскому краю сообщили, что спасатели на место не выезжали.

О причинах эвакуации сообщили в Министерстве безопасности Пермского края.

"В краевые дежурные службы поступило анонимное сообщение об обнаруженных бесхозных предметах на общественно-значимых объектах Перми. Оперативными службами города предприняты необходимые для обеспечения безопасности людей меры: проводится эвакуация, информация проверяется".

Правоохранительные органы устанавливают личность автора сообщения и напоминают о предусмотренной законодательством уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.