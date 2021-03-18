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Общество18 марта 2021 7:38

Из Перми в Стамбул открыли прямые авиарейсы

Первый вылет назначен на 1 апреля
Анна Маркова
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По информации популярного сайта по поиску билетов, перелет в обе стороны обойдется в примерно в 15 000 рублей на одного человека.

Фото: Василий Вахрин

Пермяки смогут улететь в Стамбул без пересадок. В расписании международного аэропорта «Пермь» появились прямые рейсы в столицу Турции. Перевозить туристов будет авиакомпания Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»), об этом сообщает издание Business Class. На сегодняшний день, это единственный перевозчик, которые выполняет рейсы по маршруту Пермь - Стамбул. Полетная программа запланирована с 1 по 22 апреля. Рейсы будут выполнять один раз в неделю, по четвергам. Вылет из Перми - в 3.00. Время в пути - 4.20 минут.

По информации популярного сайта по поиску билетов, перелет в обе стороны обойдется в примерно в 15 000 рублей на одного человека.