Из Перми в Стамбул открыли прямые авиарейсы

По информации популярного сайта по поиску билетов, перелет в обе стороны обойдется в примерно в 15 000 рублей на одного человека. Фото: Василий Вахрин

Пермяки смогут улететь в Стамбул без пересадок. В расписании международного аэропорта «Пермь» появились прямые рейсы в столицу Турции. Перевозить туристов будет авиакомпания Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»), об этом сообщает издание Business Class. На сегодняшний день, это единственный перевозчик, которые выполняет рейсы по маршруту Пермь - Стамбул. Полетная программа запланирована с 1 по 22 апреля. Рейсы будут выполнять один раз в неделю, по четвергам. Вылет из Перми - в 3.00. Время в пути - 4.20 минут.

По информации популярного сайта по поиску билетов, перелет в обе стороны обойдется в примерно в 15 000 рублей на одного человека.