В Перми с 5 апреля начнется выдача сертификатов в детские лагеря

К открытию готовится 1 220 детских лагерей. Фото: архив "КП"

В Перми 17 марта на заседании Правительства Пермского края обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании на 2021 год. Она должна начаться вовремя и даже раньше, чем обычно.

К открытию готовится 1 220 детских лагерей. Расчетная стоимость путевок проиндексирована и увеличился на 4%. В Перми выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей начнется уже с 5 апреля - раньше, чем в прошлом году. Будут работать 19 пунктов во всех районах города.

Адреса и режим работы в ближайшее время опубликуют на сайте Министерства соцразвития и администрации Перми. В весенние смены готовятся принять пять лагерей. Путевки можно купить уже сегодня.

ВАЖНО

По вопросам организации отдыха и оздоровления детей и предоставления государственной поддержки можно по телефону горячей линии: 8-902-47-222-14 ежедневно в будни с 9.00 до 21.00. Можно также оставить сообщение в мессенджерах Viber или WhatsApp.