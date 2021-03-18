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Общество18 марта 2021 6:24

В Пермском крае коронавирус за сутки обнаружили в 23 территориях

На сегодня в лидерах Пермь и Кунгур
Анна Маркова
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Всего в Пермском крае выявлено 49509 заболевших.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусную инфекцию обнаружили за минувшие сутки у 136 человек. Они проживают в 23 территориях региона. В Роспотребнадзоре назвали тройку лидеров – это традиционно Пермь, где выявили 58 заболевших, на втором месте Кунгур – 12 человек с ковид, тройку замыкают Березники, там 10 новых случаев.

В Пермском муниципальном районе коронавирус у 9 прикамцев, в Чайковском – у 7, в Чердынском городском округе – у 5. По 4 жителя с COVID-19 обнаружено в Бардымском муниципальном округе, Ильинском и Октябрьском городских округах.

Всего в Пермском крае выявлено 49509 заболевших.

Коронавирус в Перми и Пермском крае