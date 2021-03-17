В Пермском крае набирает популярность POS-кредитование от Сбербанка

Фото: Сбер

За 2020 год жители Пермского края при помощи сервиса "Покупай со Сбербанком" оформили более 845 кредитов на общую сумму 22 млн рублей.

POS-кредитование (Point Of Sale, - с англ. пункт продажи) - это выдача кредита на определенные товары непосредственно в торговых точках. Удобство сервиса в том, что клиенты Сбербанка могут прямо на кассе торгового центра или магазина оформить заявку, получить рассмотрение запроса и подписать документы онлайн без участия в процессе сотрудников или партнеров банка. Весь процесс занимает несколько минут.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"Уверенный рост популярности POS-кредитования объясняется тем, что предложение актуально для всех участников процесса: клиенты получают возможность в приобретении товара здесь и сейчас, даже если на него не хватает собственных средств, а торговые организации могут не только увеличить средний чек покупки, но и повысить товарооборот, благодаря привлечению большего числа покупателей. В частности, статистика показывает, что использование POS-кредитов в торговой сети и в интернете приводит к увеличению товарооборота более, чем на 20%".

Сейчас к сервису кредитования POS-offline подключено 422 торговых точек Пермского края. Наиболее популярные индустрии для POS-кредитования в нашем регионе:

- Телекоммуникационное оборудование, в т.ч продажа телефонов - выдано 212 кредитов на 5,5 млн рублей.

- Оборудование, мебель и бытовые принадлежности - выдано 184 кредита на 3,9 млн рублей.

- Автозапчасти и аксессуары - выдано 173 кредита на 4,1 млн рублей.

- Строительные материалы - выдано 84 кредита на 2 млн рублей.

- Изготовление и продажа меховых изделий - выдан 41 кредит на 1,1 млн рублей.