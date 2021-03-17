«Два удара за снежок». В Прикамье следователи начали проверку по факту избиения в лифте 11-летнего мальчика

Скриншот видео.

В Перми следователи начали доследственную проверку, после чего, очевидно, будет возбуждено уголовное дело об избиении 11-летнего мальчика в кабине лифта.

Мы уже писали, что в Кировском районе города видеокамера в лифте зафиксировала дикую сцену: ворвавшись в кабину, где стоят трое мальчиков, мужчина с силой бьет по лицу одного из них. Видео распространил в соцсетях отец ребенка. По его словам, после этого мужчина вышел с ним на связь и объяснил, что дети бросили в него снежок и обзывали.

Проверять дикий инцидент начали в полиции. Теперь предварительной проверкой будут заниматься в региональном следственном управлении, где затем примут решение о возбуждении уголовного дела.

- 15 марта 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении несовершеннолетнего, которому неизвестный мужчина причинил ушиб лица, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - На следующий день родители пострадавшего обратились с заявлением в органы полиции.

Для выяснения обстоятельств произошедшего инициировано изъятие материалов проверки из органов полиции и проведение доследственной проверки. После выполнения проверочных действий будет принято процессуальное решение.

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