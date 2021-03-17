В Перми дочь «гайвинского стрелка» выиграла суд и получит компенсацию за незаконное преследование

Экспертиза признала стрелка невменяемым.

В Орджоникидзевском суде Перми рассмотрели иск дочери Дмитрия Коростелева, так называемого «гайвинского стрелка». Она предъявила его к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального за незаконное уголовное преследование.

Напомним, в 2019 году 50-летний житель Гайвы по прозвищу Дима Индеец устроил смертельную охоту на людей. Сначала стрелял в своей квартире, потом выбежал на улицу и устроил в центре Гайвы настоящее кровавое сафари. Он стрелял в 50-летнюю женщину, которая металась, пытаясь скрыться от охотника на людей. Он перезаряжал ружье и снова палил, пока не добил ее. Потом стал охотиться на жителя микрорайона, который вышел почистить машину. Гонялся за ним и попал три раза. Затем обстрелял картечью проезжающее такси. Его пытались остановить сотрудники Росгвардии, но он ранил двоих из них. И только после того, как его подстрелили в ногу, Диму Индейца удалось повязать.

Охотничье ружье, которым он совершил убийство и ранил других, принадлежало его дочери. Против нее возбудили уголовное дело, но 20 ноября 2020 года его прекратили за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Женщина пошла в суд и подала иск за причиненный ей моральный вред. Она попросила взыскать с ответчика компенсацию в размере 346 000 рублей, связанного с незаконным уголовным преследованием по уголовному делу.

- При определении размера компенсации морального вреда, суд учел тяжесть предъявленного обвинения, отсутствие применения к истцу меры пресечения, возраст и индивидуальные особенности истца, информацию в средствах массовой информации о совершенном преступлении ее отцом, переживания за свою семью, в связи с чем, взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 70 000 рублей, - сообщается на сайте суда Орджоникидзевского района.

Кстати, экспертиза признала стрелка невменяемым. Дмитрий Коростелев находится в специализированном медицинском учреждении.

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