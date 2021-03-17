В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 136 человек

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор опубликовал данные о заболевших коронавирусом в Пермском крае. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 136 человек: 37 проходят лечение в больницах, 99 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- В числе 136 новых инфицированных 67 пациент мужского пола, 69 – женского, среди заболевших 16 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 9 человек, от 30 до 49 лет – 25 человек, 52 в возрасте 50-64 и 34 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

С начала пандемии и на 17 марта общее число инфицированных в Пермском крае достигло 49 509.