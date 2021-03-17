В Березниках состоялась олимпиада по химии на призы филиала «Азот»

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В Березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ) состоялась олимпиада по химии на призы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» среди учащихся старших классов города. Традиционное мероприятие прошло в онлайн-формате.

В этом году в олимпиаде приняли участие в два раза больше школьников, чем в прошлом – 33 ученика. Задания затрагивали основные разделы химии: общая, неорганическая и органическая, физическая и аналитическая. Часть из них были основаны на школьной программе профильного уровня, часть – олимпиадные.

Олег Косвинцев, директор БФ ПНИПУ:

- Из года в год совместно с «Азотом» мы прививаем школьникам любовь к химии. Замечательно, что у ребят есть прекрасная возможность проверить свои знания и получить достойные призы. Победителем нашей олимпиады быть престижно. Это важно нам, как учебному заведению, так и предприятию, которое заинтересованно в развитии будущих сотрудников.

Победители уже известны, их четверо. Награждение по итогам олимпиады состоится в апреле 2021 года в преддверии традиционного мероприятия «Дни науки в БФ ПНИПУ».

Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами «Азота»:

- Наше предприятие всегда приветствует интерес школьников к химии. В старших классах ребята выбирают направление, с которым в дальнейшем свяжут и учебу, и будущую работу. Многие из них хотят стать химиками-технологами. Поэтому «Азот» оказывает финансовую и информационную поддержку профильных олимпиад для старшеклассников. Это одна из частей профориентационной работы, которую мы регулярно проводим для пропаганды технических специальностей и привлечения молодежи в профильные технические ВУЗы.

«Азот» на регулярной основе взаимодействует с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) и его березниковским филиалом, Березниковским политехническим техникумом (БПТ), Соликамским горно-химическим техникумом, Томским политехническим университетом и другими учебными заведениями.

«Азот» связывают с БФ ПНИПУ давние партнерские отношения. Реализуются разные формы сотрудничества, которые направлены на привлечение выпускников профильных специальностей на завод. «Азот» оказывает финансовую поддержку в развитии материально-технической базы учебных заведений, реализует целевое обучение, вручает именные стипендии за успешную учебу и активную научную деятельность.

Специалисты филиала осуществляют экспертизу учебных программ, возглавляют экзаменационные комиссии. Студенты технических специальностей ежегодно проходят практику на предприятии, лучшие после окончания учебного заведения становятся частью коллектива «Азота».