В Пермском крае отправить и получить посылку можно в офисах Сбербанка

Фото: Сбер

Жители Прикамьямогут отправлять и получить посылки с помощью сервиса СберЛогистика в офисах Сбербанка. Выдачей посылок занимаются 40 филиалов в Перми и 22 филиала в Пермском крае. Полный список пунктов приема и выдачи посылок СберЛогистики можно посмотреть на сайте сервиса.

Для клиентов существует два способа доставки - "СберПосылка" или "СберКурьер". В первом случае посылка доставляется от пункта приема до пункта выдачи в среднем за один-три дня, во втором - посылка доставляется курьером внутри города и городами. Сроки доставки и стоимость зависит от пункта назначения. Оформить посылку клиенты могут заранее, воспользовавшись мобильной и веб-версией Сбербанк Онлайн, а также на сайте компании СберЛогистика.

Кроме того, в офисах Пермского отделения Сбербанка уже установлены 114 постаматов для выдачи посылок от частных клиентов, интернет-магазинов и маркетплейсов. Часть постаматов для большего удобства клиентов располагается в зонах круглосуточного обслуживания.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"С первых дней работы сервис СберЛогистика стал пользоваться популярностью у жителей нашего региона. Клиентов привлекает скорость и качество доставки, а также доступная цена услуги. Процесс отправки и получения посылок максимально прост и понятен. Для удобства клиентов пункты приема и выдачи посылок открыты в шаговой доступности – на базе отделений Сбербанка. Это серьезный шаг в развитии логистических услуг для населения Пермского края. С ростом популярности услуги количество точек приема и отправки посылок сервисом СберЛогистика будет увеличиваться".

Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании СберЛогистика:

"Наша компания предоставляет услуги доставки по всей России в 26 000 населенных пунктов. Сейчас мы делаем упор на развитие собственной сети пунктов выдачи и постаматов, которые располагаются в отделениях Сбера. Т.к. такое месторасположение точек удобно для клиентов. Сейчас сеть СберЛогистики насчитывает 13 000 точек".