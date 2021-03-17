«Молотов коктейль»: в Перми начались съемки цикла документальных фильмов об истории города

Перед началом съемок. Фото: Пермская кинокомиссия.

В Перми начались съемки альманаха «Молотов коктейль». Цикл из пяти документальных фильмов расскажет о самых ярких событиях из истории города. Первая часть «Притяжение земли» расскажет о том, какой вклад в историю покорения космоса внесли жители Пермского края.

- Идея создать публицистический документальный видеопроект о легендарных событиях из истории Перми пришла нам три года назад, - рассказал один из авторов, акт р театра и кино Александр Смирнов. - В 2020 году из этой идеи получился пилотный сюжет «Танец с саблями», который был тепло воспринят публикой и получил специальный приз жюри в номинации «Мир без войны» на международном кинофестивале «ЛАМПА».

Почему альманах будет называться «Молотов-коктейль»? На этот вопрос создатели фильма отвечают так:

- Это устойчивая идиома, известная во всём мире. Наш цикл - это взрыв шаблонов и набор ярких историй о Перми, в прошлом - городе Молотове.