«Живем в аварийном доме». После обращения к губернатору пермской семье выделили временное жилье

Фото: permkrai.ru

Пермячка в декабре 2020 года написала личное сообщение главе Прикамья социальной сети ВКонтакте. «Мы живем в аварийном доме», - рассказала она и приложила фотографии своего ветхого жилья. Прочитав сообщение, губернатор поручил администрации Перми предоставить семье благоустроенное временное жилье. Спустя два месяца девушка вновь написала в аккаунт Дмитрия Махонина. Она поблагодарила губернатора за помощь и сообщила, что ее семья уже переехала в маневренный фонд.

Также благодаря вмешательству губернатора молодая семья из Прикамья получила статус нуждающихся в улучшении жилищных условий. Документы супруги подали еще в марте прошлого года, но решения так и не дождались. После их обращения к Дмитрию Махонину в сети Instagram супруги получили желанный статус. Теперь они собирают второй пакет документов и ждут сертификат «Молодая семья».

Пришлось вмешаться Дмитрию Махонину и в ситуацию с некачественной ликвидацией последствий коммунальной аварии на улице Высоковольтной в Перми, сообщил сайт администрации Пермсокго края. После прорыва трубопровода на дороге образовались ледяные глыбы. После обращения пермяков в соцсети губернатор потребовал от городских властей срочно решить вопрос. Благодаря этому дорога была быстро очищена от наледи.