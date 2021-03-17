Из Перми в Крым открыли прямые авиарейсы

Пермяки смогут улететь в Крым без пересадок. Фото: Анна Маркова

Пермяки смогут улететь в Крым без пересадок. В расписании международного аэропорта «Пермь» появились рейсы в Симферополь.

Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines, об этом сообщает издание Business Class. С 26 апреля по 31 мая самолеты будут летать по понедельникам и четвергам. С 1 июня по 30 октября 5 раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Время вылета назначено в 4.45, в пути самолет будет 3 часа 20 минут.

По информации популярного сайта по поиску билетов, минимальная цена стоимости билета Пермь – Симферополь – около 7500 рублей, в обратном направлении перелет будет стоить вдвое дороже.