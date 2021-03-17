В школе Перми 11-летний мальчик получил травму головы

В школе № 102 в Перми 11-летний мальчик получил травму головы. Фото: Василий Вахрин

В школе № 102 в Перми 11-летний мальчик получил травму головы. Как оказалось, произошло это во время драки со сверстником. В департаменте образования Перми рассказали подробности произошедшего.

«Инцидент произошел 15 марта в школе «Петролеум+», по адресу шоссе Космонавтов, 195. На перемене произошел конфликт между двумя мальчиками, учащимися пятого класса. Педагогами оперативно предприняли меры для прекращения драки. Была вызвана скорая помощь, родители от госпитализации отказались. 16 марта один учащийся находился в школе на занятиях, другой – дома. По данному факту отделом образования Индустриального района будет проведена проверка, выясняются все обстоятельства происшедшего».