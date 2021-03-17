В Пермском крае коронавирус обнаружили в 22 территориях за сутки

Всего в Пермском крае выявлено 49373 заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае по последней информации Роспотребнадзора коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 136 человек. Все они проживают в 22 территориях региона.

Лидер по числу заболевших – Пермь, здесь пациентам пришло 64 положительных теста, на втором месте – Чернушинский городской округ - 15 человек с коронавирусом. Третье место у Березников 13 заболевших.

В Чайковском ковид у 8 человек, в Кунгуре – у 5. По 4 в Соликамском и Суксунском городских округах.

По 3 случая в Лысьвенском городском округе и Пермском муниципальном районе. В Кудымкаре, Юсьвинском муниципальном округе, в Добрянском и Осинском городских округах по 2 заболевших.

Кунгурский муниципальный район, Еловский, Ординский и Уинский муниципальные округа, Горнозаводский, Краснокамский, Октябрьский, Оханский и Очерский городские округа выявили по 1 заболевшему.