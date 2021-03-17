В Перми тепловики сбрасывали сточные воды в реку

Свердловский районный суд Перми требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Фото: Василий Вахрин

В Перми Закамская ТЭЦ-5 филиал Пермский ПАО «Т Плюс» во 2-3 кварталах 2020 года не очищала сточные воды и вбрасывала в реку Малая Ласьва.

Организацию проверила Пермская межрайонная природоохранная прокуратура и выявила нарушения природоохранного законодательства.

Росприроднадзор привлек ее к административной ответственности.

- Организации назначен штраф за нарушение плавил водопользования – 85 000 рублей, - сообщает Прокуратура Пермского края. - Вместе с этим природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на ПАО «Т Плюс» обязанности обеспечить нормативную очистку сточных вод.

Свердловский районный суд Перми требования прокурора удовлетворил в полном объеме.