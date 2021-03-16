«Каждому нужен друг». В Перми пройдет акция, призванная помочь воспитанникам детских домов

Нередко подростки в детских домах остаются один-на-один со своими недетскими проблемами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Представьте себе жизнь ребенка в детском доме. Из взрослых рядом только воспитатели, из ровесников – «товарищи по несчастью», которым также тяжело доверять людям после того, как их оставили самые близкие.

- Чтобы подростки в детских домах не оставались один-на-один со своими недетскими проблемами, нужно помочь каждому из них найти значимого взрослого, который поддержит и поделится жизненным опытом, - рассказали в детском благотворительном фонде «Солнечный Город». - 11 апреля в шестой раз пройдет масштабная благотворительная акция «День заботы»: один день, когда множество людей в России собирают деньги, чтобы улучшить жизнь детей, оставшихся без попечения родителей.

В этом году сбор средств осуществляется на проект «Наставничество», который поможет 200 подросткам из 14 регионов найти старших друзей. Организатор акции – Детский благотворительный фонд «Солнечный город». В Перми эта акция будет проводиться в партнерстве с фондом «Солнечный круг».