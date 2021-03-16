В Пермском крае осудили пьяного мотоциклиста, покалечившего женщину-пешехода

Помимо колонии-поселения осужденного лишили прав управления транспортным средством. Фото: архив "КП"

В Соликамске вынесли приговор ранее судимому местному жителю, которого суд признал виновным в «Нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью».

- В августе 2020 года, управляя мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, водитель нарушил правила дорожного движения и сбил на пешеходном переходе женщину, переходившую проезжую часть, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - В результате ДТП потерпевшая получила тяжелые травмы и переломы, длительное время находилась на лечении.

Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении с лишением права управления транспортным средством сроком 2 года 11 месяцев. Дополнительное наказание осужденный будет отбывать после освобождения из колонии.

В пользу пострадавшей взыскано 500 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.