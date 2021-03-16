«Имя установили по вкладышу в медальоне». Под Кудымкаром захоронят останки бойца, погибшего в годы Великой Отечественной

Боец будет похоронен на сельском кладбище, рядом с родственниками. Фото: Дарья КОЛЕСНИК

17 марта в селе под Кудымкаром захоронят солдата Федора Ефимовича Радостева, погибшего в годы великой Отечественной войны.

Уроженец деревни Вежайка был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА) 22 октября 1940 года, а спустя более чем полгода началась Великая Отечественная война.

- С апреля 1942 года боец значится пропавшим без вести, и до настоящего времени родные не знали о его судьбе, - сообщила пресс-служба администрации губернатора Пермского края. - 29 августа 2020 года останки солдата были подняты поисковиками из украинского историко-патриотического объединения «Пошук» в Житомирской области. Имя бойца специалистам лаборатории «Солдатский медальон» удалось установить по вкладышу в медальоне.

15 марта в Подмосковье, на Федеральном военном мемориальном кладбище состоялась торжественная передача останков погибших бойцов и командиров РККА родственникам для захоронения на родине.

Федор Ефимович Радостев ушел в армию в 20-летнем возрасте и семью завести не успел, прямых потомков у него нет, останки приняла его внучатая племянница. Боец будет похоронен на сельском кладбище, рядом с родственниками.