Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

Российская госкорпорация развития – ВЭБ.РФ - опубликовала ежемесячный обзор за февраль 2021 года реформирования в России общественного городского транспорта. В пятерку «городов-лидеров публичной повестки развития общественного транспорта» авторы исследования включили и Пермь - наряду с Новосибирском, Челябинском, Новокузнецком и Тверью.

Как сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края, эксперты перечислили изменения, произошедшие в работе общественного транспорта в столице Прикамья: «По городу курсируют 400 новых современных автобусов высокого экологического класса, 90 процентов из них – низкопольные». Исследователи отметили что в онлайн-режиме поступают данные о количестве рейсов каждого автобуса, соблюдении расписания, распределении пассажиропотока по маршрутам.

- Все это создает бесценный массив данных для умного управления транспортной системой, руководствуясь которыми город, в частности, оперативно регулирует правила бесплатных пересадок и направляет контролеров на отстающие по сбору выручки бескондукторные маршруты, - отметили аналитики.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал значимость развития общественного транспорта в Прикамье.

- Задача властей вывести отрасль на новый уровень, это необходимо для повышения комфорта и безопасности жителей, удобства пользования объектами социальной инфраструктуры, - объяснял Дмитрий Махонин. - К юбилею краевой столицы наша цель – полностью обновить автобусный парк города, а также постепенно обновлять подвижной состав электротранспорта, ремонтировать инфраструктуру. Отдельное внимание уделяем и межмуниципальным перевозкам – здесь средний возраст автобусов составляет 27 лет. В рамках транспортной реформы планируется постепенно переводить межмуниципальные маршруты на регулируемые тарифы, обновляя подвижной состав и формируя в регионе единые «правила игры» для перевозчиков.

Отмечают в обзоре ВЭБ.РФ исследователи и развитие в Перми электротранспорта. Они также сообщают о сотрудничестве властей края с ОАО «РЖД» по проекту «Пермские диаметры», созданного по образцу Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца. Говорится в исследовании и о начале перехода в Перми на бескондукторную систему оплаты проезда.

В разделе «обновление подвижного состава» отмечается выход на линию в Перми новых автобусов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Что сделано, что предстоит

В этом году Пермь стала первым городом, получившим новые автобусы по нацпроекту - в краевую столицу поступило 37 единиц транспорта большого класса марки «НЕФАЗ», они уже курсируют по двум магистральным маршрутам города: № 74 и № 64.

По развитию трамвайной сети прорабатывается вопрос строительства новых веток в микрорайоны Парковый и Ива. Внимание уделяется и инфраструктуре электротранспорта – впервые за много лет на обновление трамвайных рельсов выделено 500 миллионов руб.

В январе открыли новую трамвайную ветку на улице Революции, она теперь связывает Индустриальный и Мотовилихинский районы.

В территориях края

В крае проводится работа по переходу транспорта на регулируемые тарифы на межмуниципальных маршрутах.

Переход начался 1 июня 2020 года, когда в крае было запущено 7 социальных маршрутов, связывающих территории с целью повышения доступности социальных учреждений, и должен завершиться к январю 2022 года. Тогда на регулируемые тарифы должны перейти все межмуниципальные маршруты.

В рамках новой транспортной модели запланировано обновление подвижного состава, возможность безналичной оплаты проезда, оформление автобусов в едином стиле с пермской символикой. Обновление подвижного состава в части муниципальных перевозок тоже началось в 2020 году. Новые автобусы малого класса были закуплены для 14 территорий Прикамья, где перевозки осуществляют муниципальные транспортные предприятия. Всего муниципалитеты получили 42 автобуса, по 3 штуки каждый.

Пермское наземное метро

Еще один перспективный проект – создание пермского наземного метро. Осенью прошлого года запустили железнодорожный маршрут Пермь-Краснокамск-Пермь. Предполагается наладить железнодорожное сообщение между центром города и микрорайоном Закамск. Разрабатывается проект запуска в правобережной части Перми электропоездов сообщением Голованово – Пермь-Сортировочная – Оверята, где раньше не было пригородного сообщения.