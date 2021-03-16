Из Перми в Турцию увеличили количество рейсов

Для пермяков увеличили количество вылетов в Турцию. Фото: Анна Маркова

Для пермяков увеличили количество вылетов в Турцию. Авиакомпания Royal Flight с 16 марта станет чаще летать в Анталью, - сообщает издание Business Class.

- Вылеты будут осуществляться не только по четвергам, но и по вторникам, - рассказали представители перевозчика. Время в пути - 4 часа 20 минут.

Вылет во второй день также назначен на 4.20.

Также в Анталью планирует выполнять рейсы лоукостер «Победа» и авиакомпания Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»).

Один из туроператоров объявил о старте полетной программы из Перми в Стамбул. Первый рейс назначен на 1 апреля.