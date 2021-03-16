Суд вынес приговор бывшему заместителю председателя правительства Пермского края Роману Кокшарову

Романа КОКШАРОВА обвиняли в превышении должностных полномочий и незаконном участие в предпринимательской деятельности.

В Перми 15 марта судья зачитал приговор бывшему заместителю председателя правительства Пермского края Роману Кокшарову. Его обвиняли в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Суд признал его виновны и назначил - штраф 200 тысяч рублей и условное лишение свободы на два года с годом испытательного срока и запрет на получение руководящих должностей на два года. С приговором Кокшаров не согласен и будет обжаловать приговор, своей вины от не признает.

Гособвинение просило для него три года условного наказания.

Напомним, следствие установлено, что с начала 2017 года по сентябрь 2018 года обвиняемый участвовал в управлении, а также оказывал покровительство в иной форме коммерческой организации, которой руководил его знакомый, - сообщает СУСК по Пермскому краю. - Управляя указанной коммерческой организацией, министр давал указания, советы, рекомендации, получал информацию о ходе выполнения контрактов, участвовал в переговорах с поставщиками строительных материалов, требовал от глав муниципальных образований оказывать данной коммерческой организации содействие при исполнении контрактов, а также убеждал их подписать акт выполненных работ «задним числом», чтобы избежать штрафных санкции со стороны плательщика.

Такие факты выявлены следствием при исполнении коммерческой организацией нескольких муниципальных контрактов по ремонту автодорог и благоустройству придомовых территорий и улиц в городе Кунгуре Пермского края, при проведении капитального ремонта стадиона «Шахтер» в городе Кизеле Пермского края, общей стоимостью более 40 млн. рублей, а также при строительстве универсальной спортивной площадки (межшкольный стадион) в городе Кунгуре Пермского края общей стоимостью более 22, 6 млн. рублей.

В мае-июне 2017 года, с целью организации незаконного приобретения за счёт средств Резервного фонда Правительства Пермского края речных судов (катеров) без проведения конкурсных процедур для транспортного обслуживания населения Гайнского муниципального района Пермского края, обвиняемый неоднократно давал незаконные указания и советы главе Гайнского муниципального района объявить на территории указанного района фиктивный режим «чрезвычайная ситуация», тем самым подстрекая последнего на совершение служебного подлога.

Глава Гайнского муниципального района, будучи в служебной зависимости от министра, выполняя его незаконные указания и советы, незаконно и необоснованно в мае и два раза в июне 2017 года издал постановления «О введении режима «Чрезвычайная ситуация», хотя фактические обстоятельства для объявления данного режима, предусмотренные законом на территории этого района в указанный период отсутствовали.

Еще министр организовал и лично согласовал подписание врио Губернатора Пермского края – председателем Правительства Пермского края распоряжения о выделении Гайнскому муниципальному району денег из Резервного фонда Правительства Пермского края в размере 18,4 млн. рублей, достоверно зная, что для введения режима «Чрезвычайная ситуация» и основания для выделения денежных средств нет. За счет выделенных из Резервного фонда Правительства Пермского края денег администрацией Гайнского муниципального района вне конкурса были куплены два катера для обеспечения паромной переправы в Гайнском муниципальном районе.

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