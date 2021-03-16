Подготовьтесь к лету – выбирайте дом в «Троицкой усадьбе»

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Загородный поселок «Троицкая усадьба» - это идеальное решение дачного вопроса для вашей семьи. Поселок расположен на берегу Сылвы в районе деревни Мостовой, рядом с посёлком Троица.

Поселок «Троицкая усадьба» подключен к электричеству, внутриквартальные проезды отсыпаны щебнем, территория загородного посёлка ограждена общим забором и круглогодично охраняется. Прелесть домов в «Троицкой усадьбе» в том, что они построены из бруса – это экологичный материал, поэтому дышать в таком доме легко.

В этом году у покупателей домов в «Троицкой усадьбе» есть возможность выбрать комплектацию дома на свой вкус: «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». Во всех домах установлены металлические входные двери и окна ПВХ, второй мансардный этаж домов и пол на первом этаже утеплены. В комплектацию дома «Комфорт» дополнительно входит чистовая отделка, отопление от радиаторов от электросети, разводка электрики внутри дома. В комплектации «Престиж» предусмотрены скважина и система канализации с вводом в дом, стальная раковина. В рамках экскурсии клиентам покажут и расскажут о готовом типовом доме по ул. Причальная, 16 – комплектации «Стандарт».

Кстати, для тех, кто хочет попробовать себя в строительстве, есть уникальная возможность приобрести земельный участок 15 соток по сниженной цене – от 600 тыс. рублей.

Назначение использования жилого участка – индивидуальное жилое строительство, это позволит владельцам недвижимости в «Троицкой усадьбе» оформить прописку или построить на участке баню, гараж, новый дом.

На экскурсию необходима предварительная запись по телефону 219-67-07. Подробную информацию о поселке можно узнать на сайте: https://actions.pzsp.ru/troitskaya-usadba.