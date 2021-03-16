Подросток, убивший родителей и сестренку в Пермском крае, обжаловал свой арест

Подросток останется под стражей на время расследования.

В Пермском краевом суде прошло заседание, на котором адвокат подростка, обвиняемого в убийстве своей семьи в Октябрьском районе, обжаловал его арест.

- Мера пресечения, выданная судом Октябрьского района моему подзащитному, не изменилась, - рассказал адвокат подростка Сергей Ладин. - На время расследования уголовного дела Следственным комитетом он останется по стражей

Напомним, утром 2 марта частном доме в поселке Октябрьский на улице Интернациональной были найдены тела супругов Горбуновых и их дочери. Сначала под подозрение попал глава семьи, но только после экспертизы стало понятно, что он среди погибших. Полиция стала искать 16-летнего сына Горбуновых.

Выяснилось, что парень подался в бега. На следующий день его задержали в хостеле в Екатеринбурге и привезли в родной поселок. Там он признался в тройном убийстве. Основной причиной своих чудовищных действий он назвал - нежелание учиться и помогать родителям, которые заставляли его это делать. Суд арестовал школьника на 2 месяца. Уголовное дело расследует Следственный комитет Пермского края.

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