В Пермском крае за сутки не скончался ни один пациент с коронавирусом

Впервые за многие месяцы в Пермском крае не зарегистрированы смертельные случаи от коронавируса. Фото: Иван Макеев

Появились новые данные по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае. За сутки выявили 136 новых случаев. Из них 42 человека лечатся в больнице, остальные амбулаторно.

Женщин коронавирусом болеет больше, их -85 за сутки, мужчин – 51, также ковид выявили у 10 детей.

Впервые за многие месяцы в Пермском крае не зарегистрированы смертельные случаи от коронавируса. От инфекции с начала пандемии умерли 1840 пациентов. Общее число инфицированных в Пермском крае - 49 373.