Видео, как погрузчик сносит машины на парковке и врезается в подъезд в Пермском крае

Фото: Андрей Суворов.

В Добрянке 15 марта погрузчик заехал во двор дома, ковшом задел несколько автомобилей, а потом врезался в крыльцо многоэтажного дома. Многотонная машина разрушила его. В группе в сообществе "Мой город - Пермь" появилось видео происшествия, его снял на мобильный один из жильцов дома. После ДТП, водитель с места происшествия скрылся. На его поиск выехали полицейские. Молодого человека задержали. Он был пьян.

- По предварительной информации, мужчина, управляя фронтальным погрузчиком, не справился с управлением и совершил наезд на пять автомобилей: ВАЗ-21102, Лада Ларгус, ВАЗ-21150, Ниссан Жук, Ниссан Альмера, припаркованных по улице Лизы Чайкиной, 26, а также по улице Советская, 98, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

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