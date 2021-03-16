Пермяки смогут поклониться иконам с частицами Святителя Николая Чудотворца и великомученика и целителя Пантелеимона

Святитель Николай - один из самых известных и почитаемых святых у православных христиан.
Фото: архив "КП"
Пермяки смогут поклониться иконам с частицами Святителя Николая Чудотворца и великомученика и целителя Пантелеймона
Они будут находится в храме на улице Лодыгина 40а
В Перми с 28 марта по 9 мая верующие смогут поклониться великим святыням - иконам с частицей честных мощей Святителя Николая Чудотворца и великомученика и целителя Пантелеймона.
Богослужения в храме совершаются ежедневно: утром в 9.00, вечером в 17.00. Кроме того, ежедневно будут читаться акафисты: в 10.30 - Святителю Николаю Чудотворцу, а в 16.30 - великомученику и целителю Пантелеимону.
Ежедневно, помимо уставных богослужений, будет совершаться молебен этим великим святым угодникам. Храм открыт ежедневно, с 8.00 до 19.00.
Доступ к святыням будет организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.
Святитель Николай - один из самых известных и почитаемых святых у православных христиан. Верующие молятся ему о благополучии в семье, при бедности и нужде. Святой Николай покровительствует путешественникам, торговцам, детям, вдовам, больным.
Великомученику и целителю Пантелеймону молятся при болезнях и тяжелых недугах.
Адрес храма: Пермь, Лодыгина 40а