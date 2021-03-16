Пермяки смогут поклониться иконам с частицами Святителя Николая Чудотворца и великомученика и целителя Пантелеимона

Святитель Николай - один из самых известных и почитаемых святых у православных христиан. Фото: архив "КП"

Пермяки смогут поклониться иконам с частицами Святителя Николая Чудотворца и великомученика и целителя Пантелеймона

Они будут находится в храме на улице Лодыгина 40а

В Перми с 28 марта по 9 мая верующие смогут поклониться великим святыням - иконам с частицей честных мощей Святителя Николая Чудотворца и великомученика и целителя Пантелеймона.

Богослужения в храме совершаются ежедневно: утром в 9.00, вечером в 17.00. Кроме того, ежедневно будут читаться акафисты: в 10.30 - Святителю Николаю Чудотворцу, а в 16.30 - великомученику и целителю Пантелеимону.

Ежедневно, помимо уставных богослужений, будет совершаться молебен этим великим святым угодникам. Храм открыт ежедневно, с 8.00 до 19.00.

Доступ к святыням будет организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Святитель Николай - один из самых известных и почитаемых святых у православных христиан. Верующие молятся ему о благополучии в семье, при бедности и нужде. Святой Николай покровительствует путешественникам, торговцам, детям, вдовам, больным.

Великомученику и целителю Пантелеймону молятся при болезнях и тяжелых недугах.

Адрес храма: Пермь, Лодыгина 40а