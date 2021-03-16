В Пермском крае парень ударил ножом и выбросил с балкона 20-летнюю девушку

Фото: СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае 20-летняя девушка осталась жива после того, как мужчина ударил ее ножом и выбросил с балкона. Все произошло в Добрянке в мае прошлого года. Пьяный 22-летний парень поссорился со своей сожительницей. Он три раза ударил девушку ножом, а потом сбросил ее головой вниз с балкона пятого этажа. Несмотря на это, медикам удалось ее спасти.

Подозреваемого задержали и предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство».

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - сообщили в СКР по Пермскому краю.