Прокуратура Пермского края требует наказать организаторов крещенских купаний в Кунгурской ледяной пещере

Фото: Кунгурская ледяная пещера.

В Прокуратуру обратились граждане, которых возмутило, что в подземных озерах в Кунгурской ледяной пещере купаются люди.

Право пользования участком недр для ведения экскурсионной деятельности в одном из главных достопримечательностей Урала предоставлено ООО «Сталагмит-Экскурс». На протяжении нескольких лет в Крещение организация организует купание в Большом подземной озере пещеры.

В подземных озерах, в том числе в Большом подземном, обитают рачки-бокоплавы (крангоникс Хлебникова), занесенные в Красную книгу Пермского края.

- Несоблюдение установленного порядка охраны редких организмов может нарушить естественную среду их обитания и угрожать исчезновением, - сообщает Прокуратура Пермского края. - Директору ООО «Сталагмит-Экскурс» внесено представление, также материалы проверки направлены в Министерство природных ресурсов Пермского края для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.