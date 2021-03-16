Прокуратура проверит «Нового-Прикамье» из-за длительного отсутствия воды у жителей Перми

Проблемы с водоснабжением есть у жителей Орджоникидзевского района. Фото: архив "КП"

В Перми жители микрорайона «Камский», по улице Ольховская, д. 27, д. 29 длительное время находятся без воды. В связи с этим прокуратура Орджоникидзевского района Перми организовала проверку ООО «Новогор-Прикамье».

- Основанием для проведения надзорных мероприятий явилось длительное отсутствие водоснабжения в ряде многоквартирных домов и домов индивидуальной жилой застройки, - рассказали в Прокуратуре Пермского края. - По результатам проверки, в случае выявления нарушений нормативного обеспечения населения коммунальными услугами, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.