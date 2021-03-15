«Возвращалась домой». В ДТП на трассе в Пермском крае погибла женщина

Фото: скриншот видео Максима Д.

В ДТП на трассе в Пермском крае погибла 49-летняя женщина. Смертельная авария произошла около полудня в понедельник, 15 марта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 49-летняя водитель Toyota выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик DAF. В результате аварии женщина cкончалась на месте происшествия.

Автор ролика сообщил, что погибшая возвращалась домой в Свердловскую область.

- Машину женщины занесло на спуске. По словам водителя тягача, скорость ее авто была порядка 100 километров в час, - рассказал автор видео.

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