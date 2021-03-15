«Все происходило на глазах пяти детей». В Пермском крае будут судить домашнего тирана

Уголовное дело в отношении отца-тирана направлено в суд. Фото: архив "КП"

В Кудымкаре будут судить 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в истязаниях жены и дочери и неисполнении родительских обязанностей.

- В сентябре 2020 года обвиняемый приходил домой в состоянии алкогольного опьянения и в присутствии малолетних детей учинял ссоры с женой и подвергал ее побоям, - сообщили подробности в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Несовершеннолетняя дочь пыталась защитить мать, но и ей отец также наносил побои.

В день выявления преступления все пятеро детей были изъяты из семьи и помещены государственное социальное учреждение.

Пока шло следствие, были, выявлены недостатки в работе органов системы профилактики по работе с данной семьей, председателю комиссии по делам несовершеннолетних внесено представление. Уголовное дело в отношении отца-тирана направлено в суд.