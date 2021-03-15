В Перми назначена директор гимназии № 17

Марина Викторовна Демидова работает 28 лет в гимназии № 17. Фото: департамент образования администрации Перми.

15 марта департамент образования администрации Перми сообщил о том, что начальник департамента образования Анна Деменева подписала приказ о назначении директора гимназии № 17.

- Им стала Марина Демидова, ранее работавшая заместителем директора по учебно-воспитательной работе гимназии, - сообщили в городском департаменте образования. - Кандидатуру Марины Викторовны выдвинул педагогический коллектив гимназии № 17, решение было поддержано руководством департамента образования.

- Сама Марина Викторовна является выпускницей этои школы, золотой медалисткой, - говорит учредитель центра «Современное образование» Марина Сорокина. - Несколько десятилетии она была «правои рукои » Элеоноры Николаевны Падеи , советчиком, завучем, разделившим с проблемы ремонта школы. С Мариной Викторовной всегда считался весь педагогическии коллектив, признавая в ней профессионала и компетентного предметника.

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Марина Демидова работает в учреждении 28 лет, прошла путь от учителя информатики до заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Благодаря ей гимназия № 17 одной из первых в городе ввело преподавание информатики с 5 по 11 классы. Более половины ее учеников выбирают информатику в качестве предмета по выбору при сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Средний балл ЕГЭ по информатике в 2020 году составляет 90, а 18 учеников получили 100 баллов.

Опыт работы Марины Демидовой широко известен коллегам школ и вузов города. В 2010 году решением ученого совета механико-математического факультета Пермского государственного университета имени А.М.Горького Марина Викторовна награждена медалью Л.Эйлера «За заслуги» за вклад в развитие математического образования. Она является неоднократным победителем и призером олимпиады учителей информатики Университетского округа НИУ-ВШЭ «ПРОФИ». В 2014 году поощрена Благодарностью Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю плодотворную работу, активную законотворческую деятельность.