В Перми ловцов бездомных собак теперь будут сопровождать полицейские

За 2020 год случаев покусов бездомными собаками снизилось на 27% по сравнению с таким же периодом в 2019 году. Фото: Василий Вахрин

В Перми прошло совещание, в котором приняли участие власти и представители государственных ведомств. На нем они обсудили ситуацию с безнадзорными собаками. Главной темой обсуждения стала проблема того, как зоозащитники, опекуны и местные жители вмешиваются в ход работы бригад ловцов.

Чиновники отметили, что собак после отлова теперь больше не выпускают на улицы города. За 2020 год случаев покусов бездомными собаками снизилось на 27% по сравнению с таким же периодом в 2019 году. А вот число покусов домашними собаками осталось на прежнем высоком уровне.

– Нужно согласовать время выезда бригады ловцов, чтобы наряды полиции могли их сопровождать при выполнении служебных обязанностей по отлову. Ловцы должны выполнять свою работу, чтобы обеспечивать безопасность жителей, – сказал подполковник полиции, заместитель командира полка управления вневедомственной охраны по городу Перми Андрей Шаклеин.