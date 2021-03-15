В полиции рассказали подробности ЧП, где трактор сломал крыльцо подъезда в Пермском крае

Фото: ВК "Подслушано в Добрянке"

В Добрянке задержали подозреваемого в ночном ЧП, когда погрузчик врезался в крыльцо дома, разрушил его, а еще повредил несколько автомобилей. Все это сделал 21-летний молодой человек всего за 10 минут в промежутке от 23.35 до 23.45.

- По предварительной информации, мужчина, управляя фронтальным погрузчиком, не справился с управлением и совершил наезд на пять автомобилей: ВАЗ-21102, Лада Ларгус, ВАЗ-21150, Ниссан Жук, Ниссан Альмера, припаркованных по улице Лизы Чайкиной, 26, а также по улице Советская, 98, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

После ДТП, водитель с места происшествия скрылся. На его поиск выехали полицейские. Молодого человека задержали. Он был пьян.

- Он управлял транспортным средством в состоянии опьянения, не имея водительского удостоверения, - рассказали в ГИБДД по Пермскому краю. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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