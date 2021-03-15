На территорию Пермского края могут упасть обломки ракеты «Союз-2»

Запуск космического аппарата планируется с космодрома Байконур 20 марта в 11 часов 07 минут. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Сотрудники единой диспетчерской службы Красновишерска предупредили жителей северных районов Пермского края о возможном падении на территорию обломков ракеты.

- Вниманию туристов и жителей района, - написали пост в своей официальной группе ВК специалисты. - Сообщаем о планируемом запуске космического аппарата «КАС500-1»/ПНН с космодрома Байконур 20 марта 2021 года в 11 часов 07 мин. В район падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз -2» входит территория Кваркуша и Кутимского участкового лесничества.

Администрация Красновишерского городского округа просит воздержаться от посещения территорий в период запуска космического аппарата с целью сохранения жизни и здоровья.

Резервные даты запуска и время (местное) пуска:

21.03.2021 11:07, 22.03.2021 11:07, 22.03.2021 11:07, 22.03.2021 11:07.