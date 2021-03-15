Фотофакт: Пермяк сфотографировал в Мотовилихе водяного воробья оляпку

Фото: Александр Чегодаев (группа ВКонтакте «Мой город Пермь»).

Милые фото были опубликованы в паблике «Мой город Пермь». В объектив фотоаппарата жителя Перми Александра Чегодяева попала водоплавающая птичка оляпка. Кадрами он поделился в соцсетях.

- Водяного воробья - оляпку - мы увидели в воскресенье, 14 марта в Мотовилихинском районе Перми, - рассказал он. - Главной особенностью являются способность хорошо плавать и нырять. Приподнимая крылья, и ловко маневрируя в потоке воды, птица как бы «бежит» по дну. Под водой оляпка может оставаться до 50 секунд, пробегая за это время до 20 м.

Напомним, не так давно «Комсомолка» писала о том, где и чем пермяки могут покормить водоплавающих птиц, которые зимуют в городе.