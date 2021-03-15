Итоги «Театрального Приволжья» подведут в День театра

В фестивале «Театральное Приволжье» принимают участие 416 коллективов и семь тысяч юных актеров. Фото: сайт администрации губернатора Пермского края.

Победителей фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов объявят 27 марта. Итоги финала второго фестиваля «Театральное Приволжье» огласят в тот день, когда празднуется Всемирный День театра. Победителей определят путем голосования экспертного жюри из 14 регионов Приволжского федерального округа.

- Участниками второго окружного фестиваля детских и молодежных театров стали 416 коллективов и семь тысяч юных актеров, - сообщил сайт администрации губернатора Пермского края. - В рамках окружного этапа региональное жюри отсмотрело и проголосовало за все спектакли-финалисты «Театрального Приволжья» (по правилам, за земляков голосовать нельзя). Каждый регион, а их всего 14, представляет 2 коллектива: детский и молодежный.

- Конкурс этот очень полезный, он дает нам возможность посмотреть другие коллективы, оценить, как работают с детьми и молодежью в других городах. Это бесценный опыт, - отмечает председатель жюри Ольга Субботина.

Пермский край в окружном этапе представил молодежный театр при ПГНИУ (спектакль «Р» по мотивам пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор») и театральная студия «Овация» из Соликамска (спектакль «А зори здесь тихие…» по мотивам повести Б. Л. Васильева).

Победители фестиваля «Театральное Привольжье» будут определены в пяти номинациях: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

Творческие коллективы-финалисты фестиваля будут отмечены памятными знаками. Также лучшие театры получат целевые гранты на постановку новых спектаклей: за 1 место – 200 тыс. руб., за 2 – 150 тыс. руб., за 3 – 100 тыс. руб.