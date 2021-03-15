В Пермском крае трактор разрушил крыльцо жилого дома и снес несколько автомобилей

Фото: ВК "Подслушано в Добрянке"

На кадрах, которые появились в соцсети может показаться, что произошло коммунальное ЧП – полностью разрушено крыльцо жилого дома в Добрянке. Части бетона раздроблены на куски, но это случилось не из-за ветхости постройки, крыльцо снес трактор.

Тракторист бросил технику возле церкви. Фото: Андрей Суворов.

По сообщениям жителей дома, произошло все около часа ночи. Многотонная техника въехала в подъезд, бетон от крыльца раздавил припаркованный рядом ВАЗ 14-ой модели. Это еще не все, трактор задел еще не менее 4-х автомобилей на стоянке у дома и поехал дальше.

Нашли его брошенным за Добрянкой. «КП» запросила подробности происшествия в ГИБДД и ГУ МВД по Пермскому краю, ждем официальный комментарии.