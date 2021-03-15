«У меня нехорошее предчувствие». В Пермском крае пропал 39-летний мужчина

Пропал Максим Тютин.

В Березниках гражданская супруга 39-летнего Максима Тютина не находит себе места. Ее супруг не выходит на связь с 10 марта. Женщина рассказала, что он ушел 5 марта на работу, работает в местном водоканале, домой не в тот день не пришел. Затем позвонил в ночь 8 марта и сказал, что уехал в Пермь к другу. На следующий день собирался ехать домой. Последний раз выходил на связь 10 марта и пропал, телефон не отвечает. Предположительно, что последнее время он находился в Перми в Закамске.

- Когда он уходил, был такой разговор, он как будто прощался, - рассказала Татьяна Алексеева, гражданская супруга Максима. – У меня нехорошее предчувствие, раньше он никогда не пропадал, не уходил, всегда приходил домой. Сегодня, 15 марта, я написала заявление в полицию.

Когда ушел из дома, был одет: черная шапка, черный пуховик, джинсы синие, черные кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении Максима Тютина, просьба сообщить по телефонам: 89197087057 или 102.