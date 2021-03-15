Синоптики рассказали, когда в Пермский край придет оттепель

Синоптики говорят, что оттепель будет слабой и отметится только в отдельных районах. Фото: Василий Вахрин

В Пермский край теплая весна с журчанием капели в ближайшие дни не собирается. Солнца становится больше, но пока его недостаточно для того, чтобы весна полностью вступила в свои права. Синоптики говорят, что оттепель будет слабой и отметится только в отдельных районах. В целом температурный фон будет в пределах нормы.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 марта ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью –13,8ºС, днем –6,–1ºС. Ночью и утром на дорогах гололедица.

16 марта облачно с прояснениями, днем местами небольшой снег. Ветер югозападный 4 м/с. Температура воздуха ночью –7,–3º, днем -2,0º. Ночью и утром на дорогах гололедица.

17 марта облачно, местами небольшой снег. Ветер южный 3 м/с. Температура воздуха ночью –7,–3º, днем –2, 0 º. Ночью и утром на дорогах гололедица.