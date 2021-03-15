Павел Деревянко отметил Масленицу в Пермском крае

Павел Деревянко отпраздновал Масленицу в селе Кын. Фото: Инстаграм актера.

Российский актер Павел Деревянко поделился в своем Инстаграм фото с празднования Масленицы. Подписал он его так: «Масленица! С праздничком Всех, дорогие!».

Сейчас актер находится в селе Кын. Там идут съемки фильма «Подельники» режиссера Евгения Григорьева («Про рок», «Напротив левого берега»).

Эта социальная драма рассказывает о 12-летнем Илье, отца которого убивают, но убийца не садится в тюрьму, а отправляет вместо себя брата. Мальчик пытается добиться справедливости и отомстить. На помощь к нему приходит Петр, приехавший в ту же деревню открыть школу по биатлону.

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